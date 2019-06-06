27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7819
  • 6,5383
  • 248.663
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti

Sur ilçesinde esnafı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde yürüyüş yaparak, vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, esnafla görüştü.

Yıldırım, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bol bol fotoğraf çektirdi.

Esnaf ziyareti sırasında Binali Yıldırım'a çeşitli hediyeler verildi ve ikramlarda bulunuldu.

Meyan şerbeti içen Yıldırım, vatandaşa da şerbet ikram etti.

Bir vatandaşın, "CHP'ye oy yok. Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak." ifadeleri üzerine Yıldırım sohbet ettiği seyyar satıcılardan alışveriş de yaptı.

Kırmızı dut alan ve vatandaşa ikram eden Yıldırım bir dükkanda döner kesti.

Yıldırım'ın ziyaretleri sırasında vatandaşlar sık sık, "En büyük başkan Binali başkan." sloganı attı.

Esnaf ziyareti sırasında Binali Yıldırım'a AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da eşlik etti.

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fransa’daki görüşme sonrası açıklama: İran terörist bir ülke

Fransa’daki görüşme sonrası açıklama: İran terörist bir ülke

'ABD küresel liderliği Çin'e kaptırdı'

'ABD küresel liderliği Çin'e kaptırdı'

Generallere yapılan hakarete Bakanlıktan suç duyurusu

Generallere yapılan hakarete Bakanlıktan suç duyurusu

Afrika Birliği, Sudan'ın üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği, Sudan'ın üyeliğini askıya aldı

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldı

Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldı

'Hanımına bıçak çektiler, çocuk sipariş alamıyor'

'Hanımına bıçak çektiler, çocuk sipariş alamıyor'

Sahte diplomatların aracında ele geçirildi

Sahte diplomatların aracında ele geçirildi
 

POPÜLER HABERLER

Malezya´da bayram harçlığı geleneği ´duit raya´

Malezya´da bayram harçlığı geleneği ´duit raya´

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Toplu ödeme yap emekli ol

Toplu ödeme yap emekli ol

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA