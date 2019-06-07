‘Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu hangi kanalda canlı yayına çıkacak? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne zaman canlı yayına çıkacak?’ sorularına vatandaşlarını yanıt arıyor. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayının netleşmesi gündemde trend oldu. Yıldırım ile İmamoğlu'na ekranda bir araya gelmeleri için çağrıda bulunulmuştu. İki aday da buluşmaya gelebileceklerini açıklamıştı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak. İşte haberimizin detayları…

BİNALİ YILDIRIM-EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı tartışma programının hangi kanalda gerçekleştirileceği belli oldu.

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, canlı yayında önemli bir açıklamada bulundu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında İstanbul'u tartışacaklarını, canlı yayının da TRT ekranlarında olacağını belirtti.

Yayının günü ve saatinin Pazartesi belli olacağını açıklayan Yiğitel, "Dünya basını da bu görüşmeyi yakından takip edecek." dedi.