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Binali Yıldırım Erzincan'da rafting yaptı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı.

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Yıldırım, beraberinde Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve bazı kurum müdürleriyle Erzincan-Kemah kara yolu üzerinde bulunan Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu Nehri'ne geldi.

Burada hazırlanan botlara binilmeden önce rafting rehberi Osman Dursun tarafından Yıldırım ve beraberindekilere raftingle ilgili bilgi verildi.

Ardından bota binerek kürek çeken Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda rafting yaptı.

Yıldırım, botta bulunanlarla birlikte kürekleri havaya kaldırarak yol kenarında kendilerini izleyenleri selamladı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile kentte bulunan rafting kulüplerinden oluşan ekipler, Yıldırım ve beraberindekilere eşlik etti.

Yıldırım, rafting sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez rafting yaptığını söyledi.

Rafting yapmanın güzel ve heyecan verici olduğunu anlatan Yıldırım, "Herkese tavsiye ederim. Fırat'ın bu dingin sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rafting kulübü sağ olsun bize böyle bir imkan hazırladı. Biz çocukluğumuzda ırmağa girip çimerdik ama bu ondan daha heyecan verici bir şey. Çok güzel bir zaman geçirdik, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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