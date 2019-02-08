İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2565
  • 5,958
  • 222.012
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Binali Yıldırım esnaf ziyaretinde bulundu

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camii'nde kıldı. Yıldırım, namazın ardından 61 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Çakmak'ın cenaze namazına katıldı. Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camisinde vatandaşlarla beraber kıldı. Namazın ardından bir vatandaşın cenaze namazına da katılan Yıldırım, daha sonra Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile Beykoz esnafını ziyaret etti.
 
TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykoz Paşabahçe Camisinde Cuma namazını kıldı. Vatandaşlarla beraber namazını kılan Yıldırım, namazın ardından Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile Beykoz’daki çevre esnafı ziyaret etti. Beykoz meydanında vatandaşlara seslenen Yıldırım: “Seçimlerde Murat Aydın başkanımıza desteklerinizi bekliyoruz. Beni de unutmayın.’’ dedi.
 
VATANDAŞLARIN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
 
Cuma namazından sonra Yılmaz Şafak isimli bir vatandaşın cenaze namazına katılan daha sonra da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte bir pastanede yemek yiyen Yıldırım, kendisini görmeye gelen vatandaşlarla konuşarak onların sorunlarını dinledi. Yıldırım, burada konuştuğu vatandaşların fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra bir kahvehaneyi ziyaret eden Yıldırım, burada vatandaşlara çay ikram ederek esnafın sıkıntılarını dinledi ve çözüm yolları hakkında fikirlerini aldı. Yıldırım, çevredeki çocukları da unutmayarak yanında getirdiği oyuncakları onlara dağıttı.

Digital Globe: İran uzaya uydu gönderdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Maalesef sayı yükseldi

Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Maalesef sayı yükseldi

'BM'nin bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor'

'BM'nin bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor'

Pazar günü temeli atılıyor: İşte son hali

Pazar günü temeli atılıyor: İşte son hali

Kaşıkçı ile ilgili merak edilenler! 'Sorular cevapsız kalmayacak'

Kaşıkçı ile ilgili merak edilenler! 'Sorular cevapsız kalmayacak'

AB kararı verdi: Suudi Arabistan'ı kara listeye alacak

AB kararı verdi: Suudi Arabistan'ı kara listeye alacak

Dünya merakla bekliyordu: Kuzey Akım 2 anlaşması tamam

Dünya merakla bekliyordu: Kuzey Akım 2 anlaşması tamam

Almanya'da FETÖ'cülerden DİTİB üyesine bıçaklı saldırı

Almanya'da FETÖ'cülerden DİTİB üyesine bıçaklı saldırı

Milli savunma devinden yarım milyarlık anlaşma

Milli savunma devinden yarım milyarlık anlaşma
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li belediyeden oy taşıma itirafı

CHP´li belediyeden oy taşıma itirafı

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Domuzlar kendilerini beslemeye gelen çiftçi kadını diri diri yedi

Domuzlar kendilerini beslemeye gelen çiftçi kadını diri diri yedi

CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç yeniden aday gösterildi

CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç yeniden aday gösterildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA