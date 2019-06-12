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Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti

İSTANBUL Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, programın ardından duraktaki bir taksinin direksiyonuna geçti ve yolcu terminal binasına kadar aracı kullandı. Açılışının ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı ile ilgili duygularını paylaşan Yıldırım, 'Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı; hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi' dedi.

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Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yaptı. Burada taksicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, açılış sonrası duraktaki bir taksiye bindi ve direksiyona geçti. Yanına İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'ı da alan Yıldırım, aracı, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki iç ve dış hat terminal binasına kadar kullandı. Terminal girişinde İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve havalimanı yöneticileri tarafından karşılandı. 
 
Burada basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Binali Yıldırım, açılışın ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı'nın gezmenin çok özel bir duygu olduğunu dile getirdi. 

Fırçayı uzatan Siamang özür diledi

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