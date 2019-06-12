Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti

Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yaptı. Burada taksicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, açılış sonrası duraktaki bir taksiye bindi ve direksiyona geçti. Yanına İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'ı da alan Yıldırım, aracı, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki iç ve dış hat terminal binasına kadar kullandı. Terminal girişinde İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve havalimanı yöneticileri tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Binali Yıldırım, açılışın ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı'nın gezmenin çok özel bir duygu olduğunu dile getirdi.