Binali Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.
- AA
Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftara, medya camiasından çok sayıda isim katıldı.
Program, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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