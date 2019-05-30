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Binali Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

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Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftara, medya camiasından çok sayıda isim katıldı.
 
Program, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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