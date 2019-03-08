Binali Yıldırım: İstanbul'un trafik derdini asgariye indirecek proje elimde

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

'İSTANBULLULAR ZATEN PROBLEMLERİ ÇÖZECEĞİMİ BİLİYOR'

İnsanların yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalıştık. İstanbul, Türkiye'ye göre daha küçük ama sorunları daha karmaşık. İstanbullular, zaten problemleri çözeceğimi biliyor. Ekrem İmamoğlu kendi halinde çalışıyor başarılar dilerim.

'İNSANLARI AYRIŞTIRMANIN ANLAMI YOK'

Bütün İstanbulluların oyuna talibim. Türkler, kürtler, aleviler, sunniler… Kim olursa olsun. Herkesin oyuna talibim. İnsanları ayrıştırmanın anlamı yok. Hizmet herkese lazım.

Benim düşünce ve inancımda insanları ayrıştırmak yok. Özellikle söylüyorum nihayetinde belediye başkanı seçeceğiz. Başka yere taşırsak şehrin sorunlarını ve yaşayanları ihmal etmiş oluruz.

'İSTANBUL'U MAVİ VE YEŞİLLE BİRLEŞTİRECEĞİZ'

Hemen kazanınca bir proje bitmez. Bütün projeler özelliği itibari ile önemli. Parasal bakımdan en önemli proje metro. Asıl önemli projemiz 'Yeşil Koridorlar' projesi. Doğu — Batı istikametinde deniz var. İstanbul'u maviyle yeşili birbiriyle buluşturacağız. Betonlaşmaya son vereceğiz.

'YATAY MİMARİ MECBUR TUTULACAK'

Bundan sonra yatay mimari mecbur tutulacak. Bize yetki verilirse yapacağız. İstanbul'da ciddi bir deprem riski var. Depreme karşı bir dönüşümü bir yandan yapıp oradaki yeşil alanlarıyla güzel bir şekilde çalışacağız. Benim meclisimde plan tadilat dosyaları ve plan revizyon projeleri yer almayacak. Bu şu demek. Birisi bir yerde arsa görüyor. 'Buraya yüksek bina yaparsak parayı vururuz.' diyerek teklif olarak getiriyor. Plan değişikliği yapıp yeşil alanda büyük binalar çıkıyor. Gündemimde öncelikli konu bu doysalar olmayacak. Takip edin lütfen.

Başka türlü bunların önüne geçemeyiz. Bu işin yolu belli şahsa özel sipariş üzerine imar planı benden geçmez. Birisine rant kazandırmak için plan tadilatı şehre ihanettir. İmar yetkisi olan 8 tane kuruluş var. Burada disipline gitmek lazım. Yasal düzenleme şart. Sizden geçirmeyip başka bir yerde dolanıp yaparsa o zaman sıkıntı. Bunu Ankara ile çözeceğiz.

'KİMSENİN GÖZÜ ARKADA KALMAYACAK'

İstanbul'un 961 mahallesi var. Bunun 300'ünde kreş yok. Çocuklarımızı emniyette bırakacak bir yerimiz yok. 955 kreşimiz olacak. Kimsenin gözü arkada kalmayacak. Bu desteği belediye verecek.

'KADINLARLA İLGİLİ ZİHİNSEL BİR DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR'

Kadına verilen değer bakımından birçok Avrupa ülkesinden daha öndeyiz. Her geçen sene hem siyasette hem sosyal hayatta daha ilerideyiz. Üniversitedeki kız öğrencilerin sayısı şu an erkeklerden daha fazla. Kadınlara kota koymak onlara haksızlık bunun yerine fırsat tanımalıyız. Kadınlarla ilgili zihinsel bir değişime ihtiyacımız var.

'YILDA ORTALAMA 55 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM YAPMAMIZ LAZIM'

İstanbul'un trafik derdini asgariye indirecek proje elimde. İstanbul'da sürdürülebilir akıcı bir trafik olacak. Recep Tayyip Erdoğan, adeta İstanbul'u ayağa kaldırdı. Yılda ortalama 55 kilometre raylı sistem yapmamız lazım.

'İSTANBUL'UN GIDA İHTİYACINI TRAKYA'DAN KARŞILAMALIYIZ'

Şile ve köylerini organik tarımın merkezi yapacağız. İnsanlar oradan gidip istediği ürünü alacak. Çatalca-Silivri tarafında ise çiçekler yetişecek. Trakya tarım arazilerinin en güzel olduğu yerler. Sebze-meyve ihtiyacını buradan da sağlayabiliriz. İstanbul'un bütün gıda ihtiyacını Trakya'dan karşılamalıyız.