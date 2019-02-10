Binali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandı
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Kadıköy-Taksim dolmuş durağını ziyaret etti.
- DHA
Dolmuş esnafıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çevrede bulunanların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım daha sonra Kadıköy-Taksim dolmuşunun direksiyonuna geçti ve dolmuşu bir müddet kullandı.
Ardından Kadıköy Çarşı'da esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, Kadıköy Esnaf Derneğini de ziyaret etti.
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