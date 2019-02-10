Binali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandı

Dolmuş esnafıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çevrede bulunanların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım daha sonra Kadıköy-Taksim dolmuşunun direksiyonuna geçti ve dolmuşu bir müddet kullandı.

Ardından Kadıköy Çarşı'da esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, Kadıköy Esnaf Derneğini de ziyaret etti.