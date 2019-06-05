Binali Yıldırım'ın esprisi güldürdü: İmamoğlu bize lazım!

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Binali Yıldırım: Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, bayramın 2. gününü Sivas’ta geçirdi. Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’nun memleketinde kiraz ağacına çıktığının hatırlatılması üzerine 'Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23’ünde' şeklinde cevap verdi

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Bayramın 2. gününde eşi Semiha Yıldırım ile Sivas’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılandı. Yıldırım'ın ilk durağı Sivas Belediyesi oldu. Yıldırım, burada Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile görüştü. Daha sonra basına kapalı gerçekleşen görüşmede Yıldırım’a Kangal köpeği yavrusu hediye edildi.
 
Yıldırım ziyaret çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Neden Sivas’ta olduğu sorusu üzerine Sivas’ın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirtin Yıldırım, “Sivas’ın benim için ve Türkiye için özelliği var. Osmanlı'dan sonra Anadolu toprakları işgal edilince en güvenli yer Sivas olarak belirlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesini Sivas’a getirdi ve burada 108 gün boyunca, nasıl bağımsızlığımızı kazanacağız, ‘ya istiklal ya ölüm’ kararlılığının verildiği il Sivas’tır. Mandacılığın asla kabul edilemeyeceğinin tüm dünyaya duyurulduğu yer Sivas’tır. Sivas bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye’nin teminatı bir ilimizdir. Anadolu yaylasının istiklal ve geleceğimizin önemli bir şehridir. Benim için önemi ise ben Sivas topraklarında doğdum. Aynı zamanda benim doğduğum şehirdir.”
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Yıldırım, İmamoğlu’nun memleketinde kiraz ağacına çıktığının hatırlatılması üzerine ise “Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23’ünde" şeklinde cevap verdi.
 
Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Sivas tarihi kent meydanında gezerek vatandaşlar ile bayramlaştı.

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