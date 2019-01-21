Binali Yıldırım Marmaray'da vatandaşlarla sohbet etti

Binali Yıldırım, Asya ve Avrupa'yı deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk etti. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray'a binen Binali Yıldırım, yolcularla sohbet etti. Üsküdar'da sahildeki bir kafeye giren Yıldırım buradaki vatandaşlarla da sohbet etti.