Binali Yıldırım Marmaray'da vatandaşlarla sohbet etti
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile geçti. Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti.
- DHA
Binali Yıldırım, Asya ve Avrupa'yı deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk etti. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray'a binen Binali Yıldırım, yolcularla sohbet etti. Üsküdar'da sahildeki bir kafeye giren Yıldırım buradaki vatandaşlarla da sohbet etti.
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