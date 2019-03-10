Binali Yıldırım PUBG oynadı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, son günlerin moda oyunu PUBG'u oynadı.
- DHA
Binali Yıldırım, Beylikdüzü'nde CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Yıldırım daha sonra CNR'da düzenlenen e-oyun turnuvası etkinliğine ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden Yıldırım, son günlerin moda oyunu PUBG'u oynadı.
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