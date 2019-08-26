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Binali Yıldırım: Terör olayları devletin kontrolü altında

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 'Eskiye göre asayiş problemi yok denecek kadar az. Adli ve terör olayları devletin kontrolü altında. Gayet güzel ve başarılı çalışmalar yapılıyor' dedi.

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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, adli olaylar ile terör olaylarının devletin kontrolü altında olduğunu belirterek, "Gayet güzel ve başarılı çalışmalar yapılıyor." dedi.
 
Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine katılan Yıldırım, daha sonra Bitlis Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından karşılanan Yıldırım, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 
Belediye ziyaretinin ardından Valiliğe geçen Yıldırım, Vali Oktay Çağatay ile görüştü.
 
Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kentte altyapı, sağlık ve eğitim alanında ciddi gelişmeler olduğunu söyledi. Bitlis'in çehresinin değiştiğini belirten Yıldırım, çevre yolunun kentin yükünü hafiflettiğini ifade etti.
 
Kentteki yatırımların yeterli olmadığını kaydeden Yıldırım, "Bitlis, altıncı bölge oldu. Altıncı bölge olduğu için artık tekstille uğraşanlar bu taraflara kayıyor. Bu anlamda, tekstille ilgili istihdama katkı sağlayacak fabrikalar kurulursa ve bu yönüyle de adım atılırsa çok daha güzel olabilir. Eskiye göre asayiş problemi yok denecek kadar az. Adli ve terör olayları devletin kontrolü altında. Gayet güzel ve başarılı çalışmalar yapılıyor." şeklinde konuştu. 

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