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Binali Yıldırım: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip gittiler

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile ilgili, 'İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millet' diye konuştu.

  • DHA
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Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, havalimanında, yüzlerce hemşehrilerince sevgi seli ile karşılandı. Cuma namazının ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılışına katılan Yıldırım, Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoru ve Türkiye'nin müdahale çabalarına değindi. Yıldırım, "Asırlar boyunca bu stratejik konumu sebebiyle bölgemiz her zaman gündem de olmuştur. Bugün de gündemdedir. Özellikle sınırlarımızın etrafında yaşanan sorunlar birinci dereceden bizi ülkemizi etkilemektedir. Suriye'de 8 yılı aşkın devam eden iç savaş milyonlarca insanı memleketlerini terk etmesine bir milyondan fazla masum insanın hayatını kaybetmesine ve 10 milyonun üzerinde insanında mülteci olarak başka ülkelere göç etmesine sebep olmuştur" dedi.
 
ABD heyetinin ziyaretini ve alınan kararları da değerlendiren Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:
 
"Defalarca hem Avrupa ülkelerine hem Amerika'ya muhataplarımıza bakın Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar bir terör yuvalanması oluyor, bir yapılaşma yapılıyor. Bir demografik yani nüfus değişimine yönelik bir mühendislik yapılıyor. Bunu yapmayın. Fakat bir türlü dinletemedik. Onlar zannetti ki Türkiye çaresiz bir şey yapamaz. Ne oldu? Oraya da girdik mi? Onlarında yuvalarını dağıttık mı? Kahraman Mehmetçiklerimiz orada da destanlar yazdı mı? Elbette yazdı. Şimdi artık işin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millet. Bu milletin binlerce yıllık tarih bilinci var. Bağımsızlık aşkı var. Onun için bu milletle iş tutarken herkes on sefer düşünmesi lazım. Oldu bitti ile doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar, izin vermedik. Güneyimizde oluşumlara izin vermedik."
 
Konuşmaların ardından birincisi düzenlenen Erzincan Kısa Film Festivali'nde dereceye giren film sahipleri ve sanatçılara ödülleri verildi. Ardından sivil havacılık yüksek okulunun ek binasının temeli atıldı.

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