Binali Yıldırım, Tufan Albayrak'ın cenazesine katıldı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Albayrak Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak'ın babası Tufan Albayrak'ın cenaze törenine katıldı.
- AA
Yıldırım, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesinde aileye taziye dileğinde bulundu.
Albayrak'ın cenazesi, cenaze namazı, helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.