Binali Yıldırım Tuzla'da konuştu: Yolları böldük, gönülleri birleştirdik
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Tuzla'da konuştu. Binali Yıldırım: 'Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Ülkenin doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyiyle buluşturduk. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' dedi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Tuzla'da açıklamalarda bulundu.
İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:
Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Ülkenin doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyiyle buluşturduk. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.
Yüksekova havalimanını hatırlayın tam 3 sene geciktirdiler. 99 kere şantiyemiz yakıldı. Makineler yakıldı, çalışanlar dağa kaldırıldı maksat oraya havalimanı yapılmasın.
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