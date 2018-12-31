Terör örgütü PKK hücresinin Binali Yıldırım ve Org. Güler'e suikast planladığı belirlendi

Beşiktaş’taki Vodafone Arena Stadı’nda 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından 39’u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin ikinci iddianame hazırlandı. İddianamede saldırıyı organize eden terörist Zozan Kutum’un da bulunduğu 40 şüphelinin ‘silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme, mala zarar verme’ suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamede örgütün saldırı planlarına ilişkin dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı.

GENERALLERE SUİKAST LİSTESİ

Saldırının organizatörü Zozan Kutum’dan elde edilen örgütsel dokümanlarda, o dönem Genelkurmay 2. Başkanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de aralarında bulunduğu komutanlara yönelik suikast planları iddianamede yer aldı. Bombacılar, generallere suikast için keşif çalışması da yapmış.

İddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheli Ayhan Suni’nin ifadelerine göre Zozan Kutum, Suni’den polislerin toplu halde beklediği yerlerle ilgili keşif çalışması yapmasını istemiş, bunun nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de önerilerde bulunmuş.

YILDIRIM’IN OTELİNDE KEŞİF

Ayhan Suni ifadesinde şu bilgileri verdi: “Zozan, Tuzla’da E-5 yolundan Aydınlı‘ya çıkan yan yol üzerinde büyük bir otel olduğunu, bu otelin etrafında polislerin beklediğini, burada önemli bir kişinin olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Bu otelin Radisson Otel olduğunu, o dönem başbakan olan Binali Yıldırım’ın kaldığını söyledim. 15 Temmuz’un ardından otel çevresinde çok polisin beklediğini ve orada keşif çalışması yapmamı, güvenlik kameralarının nerede olduğunu tespit etmemi istedi.”

BOMBALI ARAÇLA GİRECEKTİ

Suni şöyle devam etti: “Araçla Tuzla’dan geçerken otelin etrafını dolaştım. Zozan, bomba yüklü bir araçla oraya girilip girilemeyeceğini sordu. Otele müşteri gibi girilebileceğini, Özel Harekât polislerinin toplu halde durduklarını, bu otelin olduğu yere araçla saldırı yapılabileceğini ancak yaya yapılmasının mümkün olmadığını söyledim.”

AK PARTİ'YE SALDIRI!

İddianamede şüphelilerden Feyyaz Düzen’in ikametinde, içlerinde TNT+PİTRİK ASİT+HMX+ PETN bulaşıklarının çıktığı 16 adet termos ele geçirildiği, bunların su satma bahanesiyle, AK Parti mitinglerinde patlatılmasının planlandığı ortaya çıktı.

NOT DEFTERİNDEN MAÇ LİSTESİ ÇIKTI

İddianamede şüpheli Zozan Kutum’dan, 25 Kasım Galatasaray-Bursaspor, 26 Kasım Beşiktaş-Medipol Başakşehir, 3 Aralık Fenerbahçe-Beşiktaş, 4 Aralık Kasımpaşa-Galatasaray, 10 Aralık Galatasaray-G. Antep, 17 Aralık Kasımpaşa-Beşiktaş, 19 Aralık Fenerbahçe- Gençlerbirliği, 24 Kasım Fenerbahçe- Zorya Lohans karşılaşmalarının yazılı olduğu defter çıktığı belirtildi.

BOMBACI ZOZAN KEŞİF YAPTIRDI

İddianamede Beşiktaş saldırısını gerçekleştiren Zozan Kutum’un pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen şüpheli Ayhan Suni’ye yaptırdığı, polislerin toplu olarak bulunduğu yerlerle ilgili keşif çalışmaları detaylı bir şekilde yer aldı. Telefon tapelerinde ise şüphelilerin avukatınının, yakalanmaları halinde öğrenci olduklarını, termoslarda su satıklarını söylemelerini tembihlediği belirlendi.

(Akşam.com.tr/Hilal Yıldırım)