15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4432
  • 6,1696
  • 224.976
  • 103.724
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Binali Yıldırım'ın, D-100 ve TEM'e alternatif tünel ağı projesinin detayları belli oldu

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, seçim projeleri kapsamında İstanbul trafiğine çözüm amacıyla D-100 kara yolu ve TEM'e alternatif tünel ağı planlandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm projeleri kapsamında, Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacağı belirtildi.

D-100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacağı kaydedilen açıklamada, projenin şu an devam eden etabının 14,2 kilometre, planlanan etabının ise 92,2 kilometreden oluştuğu bilgisi verildi.

Açıklamada, tüneller sayesinde araçlar yılda 2,5 milyon kilometre daha az yol yapılacağı, trafikte ise 50 bin saat daha az kalacağı belirtilerek, günlük toplam yakıt tasarrufunun 832 bin lira olacağına dikkat çekildi.

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D-100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedeflendiği de kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor." denildi.

Planlanan tüneller şöyle:

- Kağıthane (Cendere)-Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli: 6 kilometre.

- Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Tüneli: 5,57 kilometre.

- Bayrampaşa- Esenler (Hal Kavşağı)-Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) Tüneli: 6 kilometre.

- Güngören-Esenler (Çinçin Deresi)-Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) Tüneli: 5 kilometre.

- Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu)-Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) Tüneli: 5,6 kilometre.

- Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) - Küçükçekmece (Gümrük Yolu) Tüneli: 5,92 kilometre.

- Küçükçekmece (Gümrük Yolu)-Avcılar Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü: 1,9 kilometre.

- Avcılar-Esenyurt (Haramidere) Tüneli: 1,9 kilometre.

- Esenyurt (Haramidere)-Büyükçekmece (TÜYAP) Tüneli: 11,78 kilometre.

- Levazım-Armutlu Tüneli: 7,11 kilometre.

- Armutlu-Cendere Yolu Tüneli: 4,82 kilometre.

- Cendere Yolu-Ayazağa Tüneli: 1,78 kilometre.

- Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli: 4,51 kilometre.

- Göztepe-Bostancı Tüneli: 10,2 kilometre.

- Sarıyer-Kilyos Tüneli: 14,1 kilometre.

Yapımı devam eden tüneller ise şöyle:

- Dolmabahçe-Levazım Tüneli: 7,45 kilometre.

- Libadiye-Çamlıca Tüneli: 3,7 kilometre.

- Silahtarağa Cad.-Gaziosmanpaşa C. Tüneli (Tek Tüp): 0,80 kilometre.

- Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli: 3 kilometre.

Çamlıca Camisi´nde ilk ezan okundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

Diyarbakır’da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe

Bakan Albayrak: Yüzde 50 üzerinde bir düşüş var

Bakan Albayrak: Yüzde 50 üzerinde bir düşüş var

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Binali Yıldırım açıklamıştı, Projenin detayları belli oldu

Binali Yıldırım açıklamıştı, Projenin detayları belli oldu

TürkAkım’a katılmak isteyen komşuya 'Brüksel' şartı

TürkAkım’a katılmak isteyen komşuya 'Brüksel' şartı

Yunanistan'da gözaltına alınan Kalinin davasında karar

Yunanistan'da gözaltına alınan Kalinin davasında karar

İran: Ruslar İsrail tarafını tercih etti

İran: Ruslar İsrail tarafını tercih etti
 

POPÜLER HABERLER

Çamlıca Camisi´nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi´nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Beşiktaş'ta hoca adayları belirlendi! İşte o isimler

Beşiktaş'ta hoca adayları belirlendi! İşte o isimler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA