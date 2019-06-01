Binali Yıldırım’dan ezber bozan müjdeler

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’a yönelik yeni müjdelerini açıkladı. Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binası’nda gerçekleştirilen iftar programında gazete ve televizyonların yöneticileriyle bir araya geldi. “Biliyoruz ki İstanbul Türkiye, Türkiye İstanbul demektir. İstanbul’un geleceği Türkiye’mizin geleceği gibi aydınlıktır” diyen Yıldırım, iftarda İstanbul için projelerini “Ailelerimiz için”, “Gençlerimiz için” ve “İstanbul İstihdam Paketi” olmak üzere üç ana başlıkta açıkladı. Yıldırım ilk olarak ‘Ailelerimiz için’ başlığındaki müjdeleri sıraladı:

500 MİLYONLUK FAİZ SİLİNECEK

Vatandaşlarımızın İGDAŞ VE İSKİ’ye çeşitli sebeplerden dolayı ödeyemediği

1.5 milyar TL ana para, 500 milyon TL’ si de faiz olmak üzere yaklaşık 2 milyar TL borcu var. Biz vatandaş ile “Sosyal Barış” adı altında yeni bir sayfa açacağız. Bu kurumlara borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. Yani 500 milyon TL’yi silmiş olacağız.

Su faturalarına yüze 46 indirim yaptığımız gibi, İstanbul genelinde Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.

Dar gelirli ailelere elektrik ve doğalgaz faturalarında destek olacağız. Her ay dar gelirli vatandaşlarımıza elektrikte 80 TL, doğalgazda 50 TL’lik destek sağlayacağız.

Ortak sayaç indirimi yapacağız. Su ve doğazgaz kullanan aboneler daha önce açma kapama parası ödüyorlardı. Bunu kaldıracağız. Ortak sayaç okuması ile faturalarda indirim miktarını arttırmış olacağız.

Bir müjdemizde dar gelirli olan, evlenen çiftlere olacaktır. Bu çiftlerin düğünlerini, belediyenin sosyal tesislerinde yapacağız ve her çifte 8 bin TL düğün yardımı yapacağız.

Belediyenin otopark işletmesi olan İspark, ilk bir saat için herkese bedava olacak.

İstanbulumuzun 300 mahallesi var. Bu mahallelerimize 955 kreş yapacağız. Dar gelirli ailelerimizin çocukları kreşlerden ücretsiz yararlanacaklar. Her mahallede kreş olacak.

Adalar’da yaşayan vatandaşlarımızın ana karaya seyahatlerini ücretsiz hale getireceğiz.

İstanbul’da 3 bin 128 okulumuz var. Bütün okullara Okul Aile Birlikleri üzerinden destek vereceğiz. Bu desteklerimiz, personel, temizlik ve okullarımızın acil ihtiyaçlarına göre değişecek.

Gelecek 5 yıl içerisinde 24 bin 400 yeni otopark yapacağız.

Dar gelirli öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başlangıcında kırtasiye desteği vereceğiz.

İstanbul’un bütün sokakları geceleri de gündüz gibi ışıl ışıl olacak. Ayrıca güvenlik açısından caydırıcılık olması için, sokakları kameralı sistemler ile donatacağız.

Engellilere ücretsiz yaz tatili vereceğiz. İstanbul’da yaklaşık 180 bin engelli ve ailesi bulunmaktadır. Her yıl ihtiyaç sahibi 25 bin engelli ailemizi en az bir hafta tatil yaptıracağız. Bunu da belediyemiz bünyesindeki kamplarda gerçekleştireceğiz. Bu kamplarda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin tatil özlemini gidermiş olacağız.

ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ev kadınlarımıza üretim desteğinde bulunacağız. Ev kadınlarına evde yaptıkları el işleri için 1000 liraya kadar destek vereceğiz. Yani orada bir şey ürettikleri zaman, biz bunu sanal marketlerde satın alacağız. Ve o göz nuru el emeğini değerlendireceğiz.

İstanbul’da 300 bin motosiklet kullanıcısı bulunmaktadır. Motosiklet kullanıcılarının, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerinde ücret alınmayacaktır. Ayrıca motosikler kullanan vatandaşlarımız için, İstanbul’un çeşitli yerlerine Motopark’lar yapacağız.

Öğretmenlerimizin ulaşım yükünü hafifleteceğiz. Toplu taşımayı öğretmenlerimize ücretsiz sunacağız.

Her yıl 100 bin İstanbullu’ya iş bulacağız