Binali Yıldırım'dan Kadınlar Günü mesajı

Binali Yıldırım ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yıldırım mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Merhum sanatçımız Neşet Ertaş'ın, 'Kadın insandır, biz insan evladı' diye övdüğü kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Varlığımızı borçlu olduğumuz kadınlar, haklar ve hürriyetler konusunda erkeklerle eşit olmak için tarih boyunca mücadele etmek zorunda kaldılar. Ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeyine göre hedeflerine büyük ölçüde ulaştılar. Hayatın zorluklarına boyun eğmeden, onurlarıyla yaşamaya çalışan kadınlarımızın, en önemli sorunlarının başında, şiddet ve taciz gibi insanlık dışı saldırılar gelmektedir. Kadınların şeref ve haysiyetini incitici saldırıları gerçekleştiren kişiler, aynı zamanda milletimizin barış, huzur ve güven ortamını zedeleyen kişilerdir. Önümüzdeki beş yıllık süreçte İstanbul'da yapacağımız çalışmalarda, kadınlarımızın memnuniyetini dikkate alacağımızın bilinmesini istiyorum. Onların hayatını kolaylaştırdığımız takdirde, İstanbul tebessüm eden huzurlu bir şehir olacaktır. 31 Mart seçimlerinde en büyük desteği kadınlarımızdan göreceğime inanıyorum. 1921 yılından itibaren kutlamaya başladığımız bu günün, kadınlarımız için hayırlı başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyor, bütün kadınlarımıza selam ve hürmetlerimi sunuyorum."

31 Mart seçimlerinde en büyük desteği kadınlarımızdan göreceğime inanıyorum.