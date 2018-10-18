'Binayı güçlendirmek yerine yalıtım yaptılar'

Olası Marmara Depremi’nin 2 derece yanılma payı ile 7.5 büyüklüğünde olacağını tahmin ettiğini belirten Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, tüm uyarılara rağmen vatandaşların depreme karşı hazırlıksız olduğunu söyledi. Binaların depreme karşı güçlendirilmesi anlamında önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, Beylikdüzü’nde kendi oturduğu binada bile ciddi sorunlar olduğunu ancak site yönetiminin bu duruma duyarsız kaldığını ifade etti.

ÖNLEM ALINMIYOR

Avcılar’da katıldığı bir toplantıda konuşan Oğuz Gündoğdu, 1999 Gölcük Depremi’nden sonra Jeoloji mühendisi Prof .Dr. Aykurt Barka’nın ikizi, inşaat alanında uzman Günkut Barka’dan oturdukları binanın güvenilirliğini incelemesini rica ettiğini anlattı. Barka’nın binanın zayıf yönlerini tespit ettiğini belirten Gündoğdu sözler ini şöyle sürdürdü: Zeminde, giriş katının altında çatlaklar vardı. Ama esas binanın dengesini etkileyen sistemler var. Onların paslandığını ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ben de yönetime söyledim. Onlar ise, kaplamayı (mantolama) daha önemli gördüler. Sözde sıcak olacakmışız. Böylece kaplama yaptılar ama hala aynı risk devam ediyor binamızda. Depremden bu kadar uzun süre geçti herhalde bir daha olmayacak gibi geliyor insanlara. Oturduğumuz binaya güvenmiyorum açıkçası. Hiçbir önlem alınmıyor.”