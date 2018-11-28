Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden terörist öldürüldü

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya etkisiz hale getirilmiştir

PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım 2018 tarihinde Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 27.07.2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edilmiştir.

Diğer terörist ise, "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.