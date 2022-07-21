Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili terörist Muş Adliyesine getirildi

Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanan "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik, işlemlerin ardından Muş'a gönderildi.

Malazgirt'te 27 Temmuz 2015'te Binbaşı Kulaksız'ın evine gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilgili süren davanın sanıklarından terörist Çelik, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince güvenlik önlemleri altında Muş Adliyesine getirildi.

Çelik, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin açılan davada PKK'lı terörist Savaş Çelik'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.