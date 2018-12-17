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Bindiği taksinin şoförünü tabancayla vurarak öldürdüğü belirtilen zanlı Ankara'da gözaltına alındı

İstanbul Bayrampaşa'da bindiği taksinin şoförünü tabancayla vurarak öldürdüğü belirtilen zanlı Başkentte yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 27 Kasım'da bindiği ticari taksinin şoförü Nihat Elçi'yi başından silahla vurarak öldürdüğü tespit edilen M.E, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde Çankaya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı. 

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı M.E, İstanbul'da 20 yıldır çanta imalatı yaptığını ve ablasından ayrılan eniştesini öldürmek için yola çıktığını anlattı.

M.E, bindiği taksinin şöförü Nihat Elçi'yi vurduğunu ancak sebebini hatırlamadığını söyledi.

Nihat Elçi'yi vurduğu silahı internet üzerinden tanımadığı bir kişiden aldığını ileri süren M.E, olayın ardından silahı denize attığını belirtti. 

M.E, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

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