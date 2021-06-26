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  • Bingöl depreminin ardından endişelendiren açıklama! ''En az 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var''
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Bingöl depreminin ardından endişelendiren açıklama! ''En az 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var''

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Yedisu dediğimiz alanda da deprem bekliyoruz, gerçekten ben endişeleniyorum' dedi.

DHA26 Haziran 2021 Cumartesi 15:37 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:51
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Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof.Dr. Naci Görür, Bingöl depreminin ardından açıklamalarda bulundu.

Naci Görür, "Karlıova'dan Doğu Anadolu Fayı başlar, Adana'ya kadar devam eder. Kuzey Anadolu Fayı da Karlıova'dan başlar, İstanbul'a kadar devam eder. Karlıova zonu bu iki fayın kesiştiği yeri ifade eder. Dün meydana gelen 5.3'lük deprem bu zonda meydana gelmekle beraber, Doğu Anadolu fayının üzerinde değildi. Bu faya paralel bir fay üzerinde meydana geldi. Bu bölgeye sıkıntılı dedim bunun nedeni de Doğu Anadolu fayı üzerinde deprem beklediğimiz bir yer var o da Karlıova, Göynük arasında Bingöl kesiminde bu alan en son depremi 1876 yılında üretti ve o zaman 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Ve oranın şu anda en az 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var. Dünkü deprem meydana gelince bu zon içerisinde, aynı bölgede olan depremler birbirlerini tetikleme, birbirlerine stres transfer etmek gibi özellikleri olabilir. Yedisu dediğimiz alanda da deprem bekliyoruz, gerçekten ben endişeleniyorum. Yakın bir gelecekte Yedisu fayı üzerinde de deprem olabilir. Dünkü depremin olduğu yerde de bir tarafında sıkıntı var büyük deprem bekliyoruz, bir diğer tarafında da sıkıntı var" diye konuştu.

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