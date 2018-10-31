Bingöl kırsalında sıcak temas: 1 terörist öldürüldü
Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Yeniyazı kırsalında güvenlik güçleri teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İHA muhabirine bilgi veren Vali Ali Mantı, güvenlik korucularının 2 bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas yaşadığını ve çatışmada 1’inin etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonun devam ettiğini açıkladı.
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