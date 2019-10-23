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Bingöl'de 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi

  • İHA
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Bingöl kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

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