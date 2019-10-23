Bingöl'de 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
- İHA
Bingöl kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.