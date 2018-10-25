Bingöl’de 11 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin çalışması ile ilgili Bingöl Valiliği bilgi verdi.

Açıklamada;" 12 ve 24 Ekim 2018 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretini ve naklini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 10 kilo 388 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili güvenlik korucusu İ.Y. ve diğer şüpheliler A.Ö., S.Ö., M.A., M.B., Ş.T., A.T., serbest bakılırken; Ö.İ., F.K. ve N.M.A çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi” denildi.

Açıklamada ayrıca, “uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmalarında ise 672 gram uyuşturucu esrar maddesi ile 8 adet uyuşturucu ecstacy hap ele geçirilerek 10 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlemler yapılmıştır. Uyuşturucu Madde Tacirlerine karşı mücadele Bingöl halkımızın da desteği ile artarak, kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.