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Bingöl'de 158 kilo 674 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 158 kilo 674 gram esrar ile 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında yürütülen çalışmalar sonucunda 50 kilo 580 gram toz ve 108 kilo 94 gram kubar esrar ile 130 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının bölge halkının da desteğiyle uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye aralıksız devam ettiği bildirildi.

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