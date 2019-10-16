Bingöl'de 2 yılda 35 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl Valiliği sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlara göre, 2018 ile 2019 yılları arasında 230 kent merkezinde olmak üzere 4 bin 374 iç güvenlik operasyonu gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda bir terörist sağ, 32 terörist ölü ele geçirildi, 2 terörist teslim oldu, teröristlere yardım ve yataklık eden PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütünden 550 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 118'i tutuklandı.

Yapılan arazi aramalarında 60 sığınak imha edildi, 2 ton 546 kilo patlayıcı, 51 el bombası, 18 mayın, 52 silah ve bu silahlara ait 6 bin 169 mermi bulundu.

Aynı dönemde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan 546 operasyonda gözaltına alınan 858 şüpheliden 109'u tutuklandı, 8 ton 13 kilogram esrar, 63 kilo 871 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 65 gram kokain, 7 kilo 575 gram metamfetamin, 6 bin 332 uyuşturucu hap, 3 milyon 447 bin 187 kök Hint keneviri ve 304 kilo 908 gram eroin ele geçirildi.