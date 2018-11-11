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Bingöl'de, 26 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Bingöl merkez ve 7 ilçenin 26 bölgesi, terör operasyonları nedeniyle 11- 25 Kasım günleri için 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

  • DHA
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Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişimini olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi. 
 
Açıklamada, koordinatları verilen merkez ile 7 ilçede 11- 25 Kasım günleri için 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilen bölgeler ise şöyle sıralandı:
 
"Merkez Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Komu bölgeleri, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgeleri, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekaran bölgeleri, Solhan ilçesinde Yenibaşak- Doğuyeli bölgesi, Yayladere ilçesinde Horivanik Deresi- Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesi, Kiğı ilçesinde Çomakderesi Bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları Bölgesinde, Yedisu ilçesinde Akımlı Yaylası Bölgesi."

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