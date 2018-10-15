Bingöl'de 2'si tuzaklanmış toplam 340 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon neticesinde BTÖ mensupları tarafından kullanılan 2 adet sığınak içerisinde ve araziye tuzaklanmış 6 adet büyük tüp içerisine hazırlanmış 300 kilogram ağırlığında El Yapımı Patlayıcı, 1 adet uzaktan kumanda alıcı ile araziye tuzaklanmış 2x20 kilogram ağırlığında El Yapımı Patlayıcı, 2 adet elektrikli fünye, 40 metre uzunluğunda kablo, 1 adet şişme bot ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"denildi.

Valilik, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini de aktardı.