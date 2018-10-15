Bingöl'de 340 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 2 sığınak tespit edildi. Operasyonda araziye tuzaklanan uzaktan kumandalı 40 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulunurken, sığınaklarda yapılan aramada ise 6 büyük tüp ile hazırlanan 300 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 elektrikli fünye, 40 metre kablo, şişme bot ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.