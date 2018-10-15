Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bingöl'de 340 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 340 kilogram el yapımı patlayıcı ile şişme bot ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 2 sığınak tespit edildi. Operasyonda araziye tuzaklanan uzaktan kumandalı 40 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulunurken, sığınaklarda yapılan aramada ise 6 büyük tüp ile hazırlanan 300 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 elektrikli fünye, 40 metre kablo, şişme bot ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA