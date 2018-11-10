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Bingöl'de 5 ton 800 kilogram 10 numara yağ ele geçirildi

Bingöl'de iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton 800 kilogram '10 numara' yağ ele geçirildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bingöl Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
 
Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine düzenlenen operasyonda "10 numara" olarak bilinen 5 ton 800 kilogram atık yağ ele geçirildi.
 
Akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla N.Ç. ve R.O. hakkında yasal işlem yapıldı.

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