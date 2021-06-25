AA 25 Haziran 2021 Cuma 21:38 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 22:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi.

İl merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıktı.

Vali Kadir Ekinci, AA muhabirine, depreme ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum gelmedi. Herhangi bir hasar kaydı yok." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır." bilgisini paylaştı.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bingöl Kiğı'da saat 21:28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun."