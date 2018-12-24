Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı Bingöl’de dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından merkez ve ilçelere bağlı 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı en çok Karlıova ilçesinde etkili oldu.