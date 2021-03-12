İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2021 Cuma / 28 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5677
  • EURO
    9,0519
  • ALTIN
    416.318
  • BIST100
    1558.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bingöl'de kar nedeniyle 56 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Güncel

Bingöl'de kar nedeniyle 56 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 56 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

AA12 Mart 2021 Cuma 09:47 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 09:48
ABONE OL

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren etkisini artıran kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 56 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum yolu 15. kilometresine kadar kamyon ve tırlar için ulaşıma kapatıldı.

Karlıova ilçesinde de Milli Eğitim Müdürlüğü hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.