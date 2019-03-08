Bingöl’de kar ve tipi 75 köy yolunu kapattı
Bingöl’de kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasının ardından köy yollarının açılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
- İHA
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı dün Bingöl'ün özellikle kuzey kesimlerinde etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede kar yağışının durmasının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.
Tipinin bölgede belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi.
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