Bingöl'de kurtlar 24 koyunu telef etti

Olay, Adaklı ilçesine bağlı Doğankaya köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'a dönmek için yola çıkan göçerler kar ve tipiye yakalandı. Bu sırada koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırı sonucu 24 koyun telef olurken, 18'si ise kayboldu. Kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.