Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 5 odalı sığınak bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi için hazırlanan 5 odalı sığınak bulunduğu bildirildi.

Sığınakta yapılan aramada 2 el bombası, 9 büyük, 4 küçük tüp, yaklaşık 500 kilogram gıda malzemesi, televizyon, uydu alıcısı, 100 pil, akü, 2 ocak, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi ile çok miktarda örgütsel kitap ve doküman ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.