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Bingöl'de PKK'ya ait 4 odalı sığınak imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 4 odalı sığınak imha edildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
 
Operasyonda, teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınak tespit edildi.
 
Muhtelif gıda ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınak güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

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