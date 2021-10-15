Bingöl'de terör örgütü PKK'nın toprağa gömdüğü 5 kilo plastik patlayıcı imha edildi

DHA 15 Ekim 2021 Cuma 23:33 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 23:33

Sonbahar-Kış operasyonları kapsamında Diyarbakır-Muş-Bingöl illerinde "Eren Şenyayla-Sağgöze" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıklarının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.520 personel 124 operasyonel tim görev alıyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Adaklı ilçesi kırsalında arazi taraması yapıldı. Operasyonda toprağa gömülü metal tenekede içeresinde 5 kilogram el yapımı plastik patlayıcı düzeneği ele geçirdi. EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilme anları ise kameralara yansıdı.

Güvenlik güçleri, PKK'nın kış üstlenmesi engellemek ve bölgede oldukları değerlendirilen örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarını sürdürüyor.