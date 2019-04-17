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Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait sığınak imha edildi

Bingöl'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınak imha edildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik merkez ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, ortaya çıkarılan sığınakta telsiz ve ekipmanları, kazma, 100 poşet muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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