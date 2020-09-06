Bingöl'de terör örgütü PKK'ya operasyon

AA 06 Eylül 2020 Pazar 18:26 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 18:26

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Operasyonda, meşelik ve çalılık alanda gizlenmiş 105 milimetrelik havan topu mühimmatı, 12 kilogramlık tüp, jeneratör, çanak ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler ekipler tarafından imha edildi.