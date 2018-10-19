Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 silah, roketatar, 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 silah, roketatar, 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, araziye gömülü bidonların içerisinde 5 kalaşnikof piyade tüfeği, roketatar, 2 el bombası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 15 uçaksavar mermisi ele geçirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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