20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6869
  • 6,3819
  • 236.994
  • 97.617
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bingöl'de teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 odalı bir sığınak ile toprağa gömülü gıda malzemeleri ve patlatılmaya hazır EYP düzenekleri bulunarak imha edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Genç İlçesi kırsalında, bölücü terör örgütüne yönelik bahar operasyonu gerçekleştirildiğini  bildirdi.
 
Valilik açıklamasında,"İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Genç İlçesi kırsalında, 07 Nisan 2019 tarihinde, İlkbahar Yaz dönemi kapsamında, icra edilen operasyon neticesinde 5 odalı bir sığınak ve iki farklı noktada 6 jelikan bidon içerisinde 3 adet patlamaya hazır EYP düzeneği, 16 adet fünye, 8 adet dolu büyük tüp, 6 adet boş büyük tüp,muhtelif miktarda dijital veri ve örgütsel doküman,500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"denildi.
 
Güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla çalışmalarının sürdürdüğü aktarılan açıklamada kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi.
 
Öte yandan 5 odalı sığınağın imha edildiği öğrenildi.
 
(İHA)

Dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Taksitleri 388 TL'den başlıyor! 12 kat talep geldi

Taksitleri 388 TL'den başlıyor! 12 kat talep geldi

317 kişiyi taşıyan uçak Tayvan'a acil iniş yaptı

317 kişiyi taşıyan uçak Tayvan'a acil iniş yaptı

Ödüller sahiplerini buldu

Ödüller sahiplerini buldu

Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

'Yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırı'

'Yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırı'

Sandık emeklisine ikramiye masada

Sandık emeklisine ikramiye masada

Mahalleliyi korkutan görüntü

Mahalleliyi korkutan görüntü

Kritik ziyaret öncesi Altun'dan önemli açıklama

Kritik ziyaret öncesi Altun'dan önemli açıklama
 

POPÜLER HABERLER

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

'Kulak çınlaması' hastalık habercisi olabilir!

'Kulak çınlaması' hastalık habercisi olabilir!

Sandık emeklisine ikramiye masada

Sandık emeklisine ikramiye masada

Bir Kraliyet geleneğini daha yıktı, doktor beğenmiyor

Bir Kraliyet geleneğini daha yıktı, doktor beğenmiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA