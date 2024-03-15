Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Erzurum karayolunda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SD 1821 plakalı Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 18 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.