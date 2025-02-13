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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 21:49 - Güncelleme:
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı
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Mardin Seyahat firmasına ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şırnak'tan Erzurum'a giden yolcu otobüsünün saat 20.00 sıralarında Genç istikametine 8 kilometre kala Selvi kavşağını geçtikten sonra aşırı buzlanma nedeniyle de keskin virajda kontrolden çıkarak kaydığını ve şarampole devrildiğini söyledi.

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Otobüste 44 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini belirten Usta, şunları ifade etti:

"Şoför, muavin, yardımcı şoför ve 41 yolcu var. AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz olay yerine geldiler. İlk belirlemelere göre şu anda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlardan 3'ü şu anda otobüsün altında, biri Genç Devlet Hastanesinde vefat etti. 24 yaralı Genç Devlet Hastanesine, 8 yaralı da Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şu anda ekiplerimiz otobüsü şarampolden çekmeye ve altında kalan varsa yaralılarımız ve vefat eden vatandaşlarımızı çıkarma gayreti içindeler. Bu elim kazadan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da sabır diliyorum. Berat Kandili'nde böyle bir kazanın olması çok üzücü."

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