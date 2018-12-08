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Bingöl'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsünün kamyona çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

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Bingöl'de yolcu otobüsünün kamyona çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Kayan yönetimindeki 34 FS 5336 plakalı yolcu otobüsü, tipinin etkili olduğu Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisinde Resul Keskin'in kullandığı 23 EY 686 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın, buzlanan yolda rampayı çıkamayan kamyonun geri doğru kayması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

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