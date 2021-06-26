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Bingöl'deki depremde bazı evler hasar gördü

Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli deprem nedeniyle Karakoçan ilçesinde 4 köyde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 08:44 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 08:45
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Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köyleri kısmen etkilendi.

Deprem sırasında panik yaşayan kimi vatandaşlar hasar gören evlerinin çökme riskine karşı geceyi dışarda geçiriyor.

Deprem anında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Kayhan Mutlu, evlerinde hasar meydana geldiğini söyledi.

Deprem sırasında çocuklarıyla evde televizyon izlediğini aktaran Mutlu, "Bir anda depremi yaşadık. Korku içerisindeyiz ve yatamıyoruz. Dışardayız ve yardım bekliyoruz." dedi.

Deprem anında çok korktuklarını belirten Sakine Tokay ise şunları kaydetti:

"Babam depremin etkisiyle bayıldı. Evlerimizde hasar ve çatlaklar mevcut. Korkuyoruz ve evlerimize giremiyoruz. Geceyi dışarda geçiriyoruz."

Berivan Tayar ise, deprem anında korktuklarını ve can kaybı yaşamadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Tayar, "Deprem öncesinde mutfağa girdim. Mutfakta deprem anını yaşadım. Korkudan kendimi dışarıya attım. Evimizde çok hasar var ve dışardayız. Çünkü korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

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