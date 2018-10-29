Bingöl'de 3 terörist öldürüldü
Bingöl'de MİT ile Jandarma'nın ortak operasyonu sonucu İHA ile tespit edilen 3 terörist hava desteği ile etkisiz hale getirildi.
- İHA
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist öldürüldü.
MİT-Jandarma-İHA hep birlikte çalıştı
Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında J-İHA (Bayraktar) ile tespit edilen 5 dinamik hedefe yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de aktarıldı.
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